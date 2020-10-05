По словам министра, этот вопрос обсудят 5 октября на комитете по управлению COVID-19, а окончательные решения будут приняты в среду на заседании правительства.

Министр уточнил, что раньше, когда обсуждался этот вопрос, говорилось о закрытии в 22 или 24 ч.

"С учетом того, что до 24 ч. работают и рестораны, куда люди приходят побыть вместе, пообщаться, поесть, а это не то же самое, что ночные клубы, то остановились на этом времени. Но пока ограничение не вводилось, поскольку бизнес говорил: "Мы все сделаем. У нас будут соблюдать все правила". Когда видишь вживую, проезжая мимо, этого не заметно", – сказал Верига.

Что касается массовых мероприятий, то Верига заметил, что речь идет не о театрах, а о городских праздниках и ярмарках.

"Это больше касается разных праздников, ярмарок. В театрах действует определенный порядок. И театрам нелегко жить с ним – зрители должны сидеть через одно место, люди должны быть в масках. Кроме того, там ясно, что было, если и появляется очаг, этих людей можно найти, обследовать, изолировать. На открытых праздниках это невозможно", – сказал Верига.

Он привел пример - открытие мемориала партизанам в Крижкальнисе.

"Там вроде бы и была регистрация, но, похоже, никто не следил, что происходит. Можно подойти к этому формально, ввести регистрацию, а потом не следить, зарегистрированные ли люди пришли, вот и выясняй потом. Если бы регистрировали правильно, то не было бы столько проблем в Расейняй. А сейчас там даже тех, кто контактировал с больными, приходится уговаривать сдать анализы – одним процедура кажется неприятной, другим еще что-то не подходит. Это безответственное поведение. Если мы так будем себя вести, то произойдет самое худшее - все больницы будут заполнены, а тогда там придется ограничивать предоставление услуг. Тогда общество будет несчастным, не сможет получать услуги", – сказал Верига.

Министр заметил, что Расейняй пока закрывать, как когда-то закрыли Неменчине, не планируют.

Верига подтвердил слова мэра района, что нет механизма, который позволили бы заставить людей сдать тест на коронавирус, но заметил, что эти люди находятся в изоляции.

Он выразил надежду на то, что в других районах такие истории не повторятся, и люди будут сдавать анализы.