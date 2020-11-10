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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во вторник утром сообщил, что в среду могут быть изменены условия карантина. По словам министра, сейчас думают о двух изменениях, которые в среду может утвердить правительство. Он сказал, что карантин будет продлен.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Завтра будет несколько уточнений – они касаются детей старше 6 лет и масок, поскольку возникают недоразумения, если дети ходят в детские сады. (…) И еще одно уточнение – оно касается аренды помещений. Мы видим, что сейчас обходят правила, сдают в аренду разные комнаты для игр, там проводят мероприятия. Будут приняты уточнения в связи с этим", – сказал Верига.

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Он заметил, что, возможно, в следующий понедельник уже можно будет говорить о том, какие изменения внес карантин.

"Я думаю, что в начале следующей недели сможем что-то сказать точнее. (…) Мы надеемся, что такого большого роста уже не будет. Если рост замедляется, даже если и будет увеличение в два раза, но не в течение недели, а в течение двух, это уже будет неплохим результатом, он покажет, что карантин действует", – сказал Верига.

Министр сомневается, что карантин будет отменен раньше, чем через три недели.

"Через три недели правительство вернется к обсуждению этого вопроса. Я почти не сомневаюсь, что карантин все же продлят. Вопрос лишь – на каких условиях", – сказал Верига.

Delfi напоминает, что сейчас карантин действует с 7 по 29 ноября включительно.

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