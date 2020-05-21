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В четверг министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал журналистам, почему еще нельзя отзывать карантин.

На пресс-конференции министр сказал, что пока вирус все еще живет в обществе, поэтому расслабляться еще рано.

"Мы должны быть бдительными и не забывать, что вирус в любой момент может начать распространяться. Поэтому остается в силе режим карантина и запрет на собрание, рекомендации о соблюдении дистанции и др", – сказал Верига.

На вопрос, в каком случае могут разрешить проведение мероприятий с большим количеством людей, Верига ответил, что пока этого, скорее всего, не будет.

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"Что касается увеличения количества людей, это сомнительно. Вероятнее всего, правительство определится с количеством, мы понимаем, что представители культурных организаций этого ждут, но пока ограничения останутся. Очень невелика вероятность того, что вирус вдруг возьмет и пропадет во всей Европе, а ведь стало больше послаблений. Люди будут ездить, возвращаться, путешествовать, поэтому вероятность распространения вируса сохраняется. Одного такого больного на мероприятии достаточно, чтобы вирус снова начал распространяться. Сомнительно, что количество участников увеличат. Может быть и так, что никаких мероприятий не останется, если вирус вдруг снова начнет распространяться в обществе", – сказал министр.

На этой неделе не смолкает обсуждение информации, которую по распоряжению Минздрава должны вывешивать на всех магазинах и мест предоставления услуг, о том, что пожилым людям посещать такие места не рекомендуется. Все чаще звучит мнение, что это дискриминация по возрастному признаку.

"Эта информация на входе не должна была быть в форме императива, не должны были писать, что таким людям нельзя заходить и т.д., видимо это обидело людей старшего возраста. Можно на самом деле использовать другие слова, которые не оскорбят жителей Литвы. А почему людей старше 60 лет надо беречь, я уже говорил. По имеющимся данным, с 60 лет вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом сильно возрастает. Мы обязаны информировать этих людей о большом риске", – сказал Верига.

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