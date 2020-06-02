"Вероятно, карантин отменим, но режим ЧП останется в силе, потому что риск остается", - сказал Верига в передаче "День на Delfi".

На вопрос о вероятности завершения карантина в середине июня, министр сказал, что "это очень большая вероятность".

"Гадание - неблагодарное занятие, но из того, что мы видим, из наблюдений за неделю, когда были подтверждены показатели, 3 из 4 - хорошие, (…) мы надеемся, что все будет хорошо, и правительство решит отозвать карантин", - сказал Верига.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта и был продлен до 16 июня.

На вопрос о цене карантина, министр подчеркнул, что сначала надо оценить, какой была бы цена, если бы не было карантина.

Верига не отрицал, что сложившаяся во время карантина ситуация, при которой некоторые дети в карантин остались без горячей еды - это беда.

"Мы и в нашей системе видели некоторые проблемы, о которых прежде только говорили – о нехватке врачей в регионах, о ненадежной сети учреждений, все это увидели. Каждый кризис выявляет слабые места", - сказал Верига, прибавив, что у Литвы есть уникальная возможность продвигаться вперед.

Министр не считает, что возможность частной проверки появилась поздно.

"Я думаю, платными тестами воспользуется небольшое количество людей. (...) Людям, которые хотят провериться из боязни, не стоит нестись сломя голову и платить за тесты, мы время от времени организуем проверки, чтобы посмотреть, нет ли новых очагов", - сказал Верига.

В целом, министр не был склонен говорить об ошибках. По его словам, были уроки, которые надо было усвоить. Один из них - бытовавшая в Европе установка, что инфекционные заболевания - в прошлом, поэтому никто не развивал инфраструктуру в этой сфере.

На вопрос о смертности во время карантина, министр ответил, что общий уровень смертности не превышает многолетнюю статистику. Он сказал, что более подробная информация появится в конце года.