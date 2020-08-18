"Я прогнозирую, что число желающих сделать прививки вырастет. Поскольку вакцину закупали до COVID, ее заказали в два раза больше, чем в 2016 году, однако вряд ли удастся удовлетворить все потребности. Мы видели, что творилось в прошлом году. Мы купили много вакцины, но количество желающих привиться может быть больше обычного", - сказал Верига.

По его словам, это связано с коронавирусом.

"Люди слышат информацию, слышат призывы международных организаций делать прививки", - сказал Верига. Министр пояснил, что призывы прививаться от гриппа связаны с тем, что первоначально, когда у человека поднимается температура, неясно, что у него - грипп или коронавирус.

"Лучше, чтобы температуры не было", - сказал Верига.

В Литве от гриппа бесплатно прививают людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями (не зависит от их возраста), беременных женщин, жителей домов опеки и хосписов, медработников.