Глава Минздрава Литвы: срок изоляции должен значительно сократиться

По его словам 12 октября на заседании комитета по управлению COVID-19 обсудили общую ситуацию в Литве, в Расейняй, которая, по словам Вериги, немного улучшается.

"Ученые представили выводы, есть повод для оптимизма. Лица, которые заразились, но у них симптомы легкие, достаточно быстро перестают быть разносчиками инфекции. После этого заседания мы пересмотрим порядок изоляции, наверное, заразившимся придется проводить в изоляции меньше времени", – сказал министр.

По его словам, дело не в самом тесте: "поскольку вирус может оставаться в организме и после того как проходят симптомы. Но, как сегодня услышали, такой человек уже не заразный. Один из моментов - наличие или отсутствие симптомов. Вероятно, срок изоляции таких людей изменится".

Глава Минздрава сказал, что важный момент - наличие или отсутствие симптомов. "Важно понять, что человек заразен не 37 дней, а меньше. Сколько это будет дней, еще обсудим с эпидемиологами", - сказал Верига.

Решение о сокращении срока изоляции будет принимать семейный врач.

"В будущем, если болезнь будет распространяться, то сначала будут ограничения там, где собираются люди", – прибавил Верига.

Поскольку в Расейняй ситуация налаживается, смягчаются и условия карантина.

"Мы надеемся, что ситуацию там можно считать контролируемой. Но это серьезное предупреждение и знак. Довелось видеть письмо одного врача в социальных сетях, она поехала туда в качестве волонтера, и отмечает, что важно не забывать о контроле. Были курсы, но видимо не все серьезно к ним относились. Если вирус распространяется в медучреждениях, значит там не было должного контроля и серьезных мер безопасности", – сказал Верига.