По словам министра, спортклубы открывать не будут.
"Хочу еще раз напомнить, что на открытом воздухе, если люди не толпятся, можно заниматься спортом, а вот в спортклубах риск заражения велик, поэтому пока их открывать не будут", – сказал министр.
Он заметил, что в среду правительство обсудит новый пакет. Если он будет принят, то работники сферы здравоохранения или те, кто работает в опасных очагах инфекционных заболеваний, лишившись трудоспособности, получат компенсации и дополнительные страховые выплаты.
В случае их смерти близкие получат компенсацию в размере 93,1 средней зарплаты. Правительство также решает вопрос назначения надбавок работникам, которые работают в опасных условиях в эпицентре очагов заболевания.
Мегелинскене рассказала, что количество заболевших коронавирусом работников швейного предприятия Vilnika увеличилось с 89 до 93. В Антавиляйском пансионате коронавирус установили у еще одного работника.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (13)
Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (74)
По новейшим данным Национального центра общественного...
Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (69)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (51)
"В Литве общий уровень потребления во время карантина...
Новая "горячая точка" в Литве: в больнице паллиативной медицинской помощи 27 случаев коронавируса (4)
28 апреля вечером из Клайпедской лаборатории поступила...