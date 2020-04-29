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29 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и глава отдела по управлению инфекционных заболеваний Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене представили новости, связанные с борьбой с коронавирусом в Литве. Министр сказал, что в среду обсудят возможность проведения индивидуальных тренировок в закрытых пространствах при соблюдении определенных требований безопасности.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам министра, спортклубы открывать не будут.

"Хочу еще раз напомнить, что на открытом воздухе, если люди не толпятся, можно заниматься спортом, а вот в спортклубах риск заражения велик, поэтому пока их открывать не будут", – сказал министр.

Он заметил, что в среду правительство обсудит новый пакет. Если он будет принят, то работники сферы здравоохранения или те, кто работает в опасных очагах инфекционных заболеваний, лишившись трудоспособности, получат компенсации и дополнительные страховые выплаты.

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В случае их смерти близкие получат компенсацию в размере 93,1 средней зарплаты. Правительство также решает вопрос назначения надбавок работникам, которые работают в опасных условиях в эпицентре очагов заболевания.

Мегелинскене рассказала, что количество заболевших коронавирусом работников швейного предприятия Vilnika увеличилось с 89 до 93. В Антавиляйском пансионате коронавирус установили у еще одного работника.

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