По словам министра, спортклубы открывать не будут.

"Хочу еще раз напомнить, что на открытом воздухе, если люди не толпятся, можно заниматься спортом, а вот в спортклубах риск заражения велик, поэтому пока их открывать не будут", – сказал министр.

Он заметил, что в среду правительство обсудит новый пакет. Если он будет принят, то работники сферы здравоохранения или те, кто работает в опасных очагах инфекционных заболеваний, лишившись трудоспособности, получат компенсации и дополнительные страховые выплаты.

В случае их смерти близкие получат компенсацию в размере 93,1 средней зарплаты. Правительство также решает вопрос назначения надбавок работникам, которые работают в опасных условиях в эпицентре очагов заболевания.

Мегелинскене рассказала, что количество заболевших коронавирусом работников швейного предприятия Vilnika увеличилось с 89 до 93. В Антавиляйском пансионате коронавирус установили у еще одного работника.