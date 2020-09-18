"Отныне за столиками и у стойки бара посетителям не надо находиться в масках", – писал министр.
"Ну, а в кафе, рестораны и другие заведения общепита по-прежнему будут впускать только тех посетителей, которые будут в масках. Это касается как внутренних помещений, так и уличных кафе. Иными словами, входить и выходить надо в масках, а за столиками и у стойки бара – маски необязательны", – описал он новый порядок.
Верига отметил, что эти изменения внесли по просьбе жителей.
Летом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вернули маски в закрытых помещениях. В заведениях общепита надо было находиться в масках все время, за исключением того момента, когда люди ели и пили.
В Литве за минувшие сутки установили 61 новый случай коронавируса.
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