"Видимо, с таким вопросом столкнется большая часть стран ЕС. Мы немного об этом говорили, говорили о том, каким должен быть показатель, чтобы не было ограничений. Ведь во всех странах ситуация примерно одинаковая, какой смысл закрываться друг от друга. Видимо, подойдет время и для такой дискуссии", – сказал Delfi Верига.

"Было бы неплохо, чтобы она началась и проходила не в отдельных странах, а во всем ЕС. Ведь эти 16 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней стали общим знаменателем. (…) Думаю, что Европе было бы неплохо пересмотреть это, наше предварительное предложение - 25 случаев на 100 000", – продолжил он.

По последним данным, Литва почти достигла 16 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. В Латвии ситуация куда лучше.

По словам Вериги, все будет зависеть от позиции Латвии.

"Трудно сказать, что они решат. Я думаю, что в Латвии этот вопрос обсуждают, не могут не обсуждать. И политики говорят и эпидемиологи", – сказал министр. Он подчеркнул, что в выходные количество новых случаев было примерно таким же, как и в предыдущие дни. А это значит, что неконтролируемо количество заболевших не растет.

"В Эстонии ситуация больше напоминает литовскую, чем латвийскую. (…) Латвия остается в хорошей ситуации, ей придется думать, как поступить. Похоже, им придется закрыться с обеих сторон, если будет принято такое решение. (…) Им решать, разрушат они балтийский пузырь или нет. Понятно, что ни Литва, ни Эстония этого делать не хотят", – сказал министр.

Верига сказал, что ни у одной из стран нет волшебного средства от коронавируса. Поэтому все руководствуются теми же стратегиями.

"Не думаю, что откроем какие-то волшебные средства. Есть только: контроль границ и приезжих, изоляция, тестирование, лечение и т.д. Что касается начала учебного года, тут тоже применяют похожие принципы. (…) Посмотрим, может появятся хитроумные практики, тогда ими вооружимся. Но чуда не будет", – заметил он.

Министр сказал, что все страны ждут одного - вакцины.