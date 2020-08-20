"Речь идет об организованных мероприятиях", - сказал Верига, уточнив, что организаторы должны обеспечить выполнение требований.

Министр предупредил, что не все маски подходят. Он уточнил, что немедицинские маски должны закрывать нос и рот, они должны быть из нескольких слоев, плотной ткани, без отверстий.

"Маска должна быть подходящего размера, она должна закрывать нос и рот", - сказал Верига, прибавив, что маски надо носить, закрывая ими нос и рот.

Министр критиковал тех, кто надевает маску лишь бы избежать штрафов.

"Мы видели странные современные маски из тюлевой ткани, вязаные маски. Маска нужна не для того, чтобы не получить штраф. И цель штрафа - не пополнение бюджета, а для выполнения действующих правил", - сказал Верига.

Он сказал, что правительство уже обсуждало вопрос сокращения времени работы заведений общепита в Каунасе. В ближайшие выходные этой ситуации уделят особое внимание, оценят поведение людей в общественных местах. На следующей неделе будут решать, не пришло ли время ограничить деятельность мест развлечения во всей стране.

Министр напомнил, что Национальный центр общественного здоровья представил рекомендации для тех, кто в выходные примет участие в акции "Путь свободы" в поддержку Беларуси.