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Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига информировал, что с пятницы вступает в силу требование надевать маски на всех мероприятиях - как в помещении, так и на открытом воздухе. Также действует требование соблюдать дистанцию не меньше метра.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Domantas Pipas

"Речь идет об организованных мероприятиях", - сказал Верига, уточнив, что организаторы должны обеспечить выполнение требований.

Министр предупредил, что не все маски подходят. Он уточнил, что немедицинские маски должны закрывать нос и рот, они должны быть из нескольких слоев, плотной ткани, без отверстий.

"Маска должна быть подходящего размера, она должна закрывать нос и рот", - сказал Верига, прибавив, что маски надо носить, закрывая ими нос и рот.

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Министр критиковал тех, кто надевает маску лишь бы избежать штрафов.

"Мы видели странные современные маски из тюлевой ткани, вязаные маски. Маска нужна не для того, чтобы не получить штраф. И цель штрафа - не пополнение бюджета, а для выполнения действующих правил", - сказал Верига.

Он сказал, что правительство уже обсуждало вопрос сокращения времени работы заведений общепита в Каунасе. В ближайшие выходные этой ситуации уделят особое внимание, оценят поведение людей в общественных местах. На следующей неделе будут решать, не пришло ли время ограничить деятельность мест развлечения во всей стране.

Министр напомнил, что Национальный центр общественного здоровья представил рекомендации для тех, кто в выходные примет участие в акции "Путь свободы" в поддержку Беларуси.

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