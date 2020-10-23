На пресс-конференции Верига рассказал о том, какие меры будут предприняты с понедельника, а специалист Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене рассказала о новых опасных очагах.

Министр не скрывал: "Большая часть крупных муниципалитетов с понедельника могут перейти в тот красный список". Они должны будут объявить локальный карантин.

"Конечно, это не произойдет автоматически, такое решение должно принять правительство", – сказал он.

"Условия, вероятно, будут такими же, как в тех 12-ти муниципалитетах, где локальный карантин уже объявлен", – заметил Верига, объявив, что в пятницу появится обновленный список опасных муниципалитетов.

Правда, Министр не считает, что в муниципалитетах с локальным карантином надо ограничивать работу спортклубов.

"Что касается спортклубов <...> там, где сейчас локальный карантин, требуется предоставить 10 кв. м на каждого посетителя, но запрета на такие услуги нет", – сказал министр.

По словам министра, из 17 000 коек в больницах сейчас заняты 10 000, в реанимации заняты 370 из 650 коек. Из 6000 коек с кислородными аппаратами, заняты 1900. В целом заполнено 60% ковидных коек.

"Из у нас больше 400, в ближайшее время их планируют увеличить на 260. В регионах требуется 550 коек для пациентов с COVID-19", – сказал верига.

На вопрос, где будут устанавливать временные больницы, министр ответил: "На самом деле привлечение дополнительной инфраструктуры пока - только теоретическая возможность. Не надо забывать, что пока у нас еще есть помещения и те, которые мало используют. В первую очередь надо не строить что-то, особенно в таких условиях. Хочу напомнить, что койкой и зданием человека не вылечить. Нужны врачи, кислород, аппараты ИВЛ. Надо понимать, что количество врачей мы не увеличим. Весной был иной подход - тогда в больницу клали всех больных".

Эпидемиолог Размувене сказала, что сейчас даже сложно выделить, где коронавирус распространяется больше всего: "Он распространяется везде, в компаниях, в организациях, в учебных учреждениях, в местах проведения досуга. Пока не было случаев в художественных коллективах и в хорах". Кроме того, растет количество случаев, отследить которые не получается.

"В сентябре таких случаев было не больше 20%. Сейчас их 28%. Их с каждым днем становится больше. Может, люди не всегда хотят говорит, где они были, но и такие случаи входят в число нераспознанных", – сказала специалист.