Глава Минздрава Литвы: рассматривают сокращение времени изоляции

"Есть такой вопрос - сокращение времени изоляции, если сдать тест на 7-9 день. Конечно, именно в это время можно установить возможный факт заражения. Такие дискуссии есть", – сказал министр в интервью на Žinių radijаs.
Он подчеркнул, что на данный момент больше внимания уделяют управлению локальными очагами и распространению в городах.
"Остальные связанные с управлением ситуацией моменты, скорее локальные, это реакция на конкретную ситуацию – что происходит в городах. В таких случаях проводят тестирование, смотрят, как можно выявить больше очагов", – прибавил министр.
Верига напомнил о намерениях приобрести больше быстрых тестов, которые актуальны для медучреждений.
"Когда приходят нуждающиеся в неотложной помощи пациенты, важно выяснить, больны они или нет", – сказал министр.
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