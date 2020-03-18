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За ночь количество больных коронавирусом в Литве увеличилось до 26. В среду утром глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал в эфире LRT, что еще два анализа делают повторно, поскольку появились сомнения в их результатах.
Koronavirusu apsikrėtęs panevėžietis su verslininkų delagacija lankėsi Pietų Afrikos Respublikoje (PAR).
Koronavirusu apsikrėtęs panevėžietis su verslininkų delagacija lankėsi Pietų Afrikos Respublikoje (PAR).
© DELFI

"Пока утренних результатов еще нет. Вы верно заметили, один был выявлен. Два анализа делают повторно, поскольку появились подозрения в связи с их результатами", – сказал министр. Он заверил, что сразу же, как появится результат, его сообщат обществу.

Верига сказал, что состояние абсолютного большинства больных хорошее. Единственный тяжелый случай - в Паневежисе, поскольку там вирус зафиксирован у мужчины из группы риска, ему больше 60 лет. Его состояние за ночь не изменилось.

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"Состояние абсолютного большинства больных, за исключением одного, хорошее, поскольку они не входят в группу риска. Все они молодые. За исключением одного человека в Паневежисе. Насколько я знаю, его состояние не изменилось", – сказал Верига.

Министр заметил, что пока не планируют запрещать выходить из дома.

"Но если мы увидим, что распространение стало интенсивным, видимо, не исключено, такие меры могут появиться, как это было в Италии – из дома можно будет выходить только тем, кто идет на работу или за покупками, ограничено движение в отдельных городах. Но пока в Литве такой потребности нет. Но, пользуясь случаем, я хотел бы еще раз призвать – выходить на улицу гулять можно, если нет распространителя, вируса не будет. Самая большая проблема, когда люди собираются вместе, группами. Этого не стоит делать, надо соблюдать дистанцию, если это не члены семьи, которые живут вместе", – сказал LRT министр.

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