По словам Вериги, в Литве выявляют 0,7% положительных результатов на 100 проверенных образцов. Министр сказал, что процент уменьшается, на прошло неделе он составил 1,5%. Это показывает, что диагностируют намного меньше случаев, но и исследований проводят меньше. Как сказал министр, причина - пришла весна, условия стали неподходящими для распространения ОРВИ, которые можно перепутать с коронавирусом, кроме того, меньше жителей приезжает из-за границы.

"Можно было бы проверить намного больше образцов, но на праздники за помощью обращалось меньше людей", – сказал Верига.

По мнению министра, в праздники жители меньше перемещались, не обращались к врачам.

"Видимо, основная масса вернувшихся и тех, у кого был контакт, прошла через мобильные пункты и проверилась. На праздники не проверялись даже те, кто мог это сделать повторно, чтобы зафиксировать выздоровление, видимо, решили остаться дома, перенесли обследование на более поздний срок", – сказал министр.

По его словам, количество тестов сократилось и потому, что прекратилось распространение заболевания.

"Основной показатель - не число анализов, ведь оно зависит от определенных обстоятельств. Я упоминал один показатель, который мы демонстрируем каждый день – сколько случаев заболевания приходится на 100 исследованных образцов. Этот процент постоянно сокращается, значит распространение болезни снижается", – сказал Верига.

Министр заметил, что статистика понемногу улучшается.

Он сказал, что сдали ли жители Литвы пасхальный экзамен и остались ли дома, мы увидим через неделю. В это время будут следить не растет ли уровень заболевания.

"Мне довелось слышать, что жители вели себя дисциплинировано, по-граждански и дружелюбно. Мне кажется, мы как общество, по-своему сдали экзамен, поняли, зачем нужен карантин, особых возмущений не было.А удалось ли сдержать поток, увидим через 5-7 дней", – сказал Верига.

Однако министр заметил, что карантин в Литве могут продлить, правда его условия будут менее жесткими.

"Я думаю, что реально продление карантина, вопрос только, какими будут условия. И сейчас, когда действует карантин, мы говорим о смягчении условий. Сам карантин может действовать дольше, только часть услуг жителям будут предоставлять с учетом статистики заражений", – сказал Верига.