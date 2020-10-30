"Есть просьба (...) относительно предстоящих длинных выходных - это время, когда мы обычно ездили на малую родину, посещали могилых родных и близких - просьба пересмотреть необходимость туда ехать, по возможности отложить поездку", - сказал Верига на пресс-конференции в пятницу.
Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса".
Верига призвал жителей страны носить маски независимо о того, объявлен карантин в самоуправлениях, куда они едут, или нет.
Министерство здравоохранения накануне длинных выходах распространило рекомендации: предлагается отложить поездки в самоуправления, в которых объявлен карантин, по возможности на место рекомендуется следовать на личном автомобиле, избегать поездок на общественном транспорте и т. д.
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