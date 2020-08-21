Министр также просил жителей по мере возможности фиксировать нарушения в ночных барах и других увеселительных заведениях. Он не призывал людей ходить туда, но просил снимать нарушения и высылать Минздраву.
"Мы просим тех, кто решил туда пойти и вдруг заметил нарушения, фиксировать их и делиться информацией", – сказал министр.
О том же сказала советник министра Лина Бушинскайте, сказав, что фото и видео можно загружать на страницу "Корона не спит и ночью" (Korona nemiega ir naktį) в фейсбуке. Эта информация будет поступать в руки специалистов Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).
Верига сказал, что будут и рекомендации для молитвенных домов, храмов.
Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что сейчас показатель уровня заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней составляет 13,8 случаев на 100 000 жителей.
"Хочу напомнить, что при показателе 16 случаев на 100 000 жителей надо изолироваться по приезде из такой страны. Сейчас количество случаев растет с каждым днем, устанавливают по 20-30 случаев", – сказала Мегелинскене.
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