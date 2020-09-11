"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран, уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули рубеж в 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.

В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.

По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.

Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.