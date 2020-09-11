aA
Со следующей недели пораженными коронавирусом странами будут считаться те, в которых заболеваемость в течение двух недель превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, а не 16 случаев, как было до сих пор, объявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран, уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули рубеж в 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.

Статьи по теме:
За сутки в Литве подтверждено 44 новых случая коронавируса  (5)
Премьер: Литва "за" смягчение правил самоизоляции для прибывающих, нужна позиция ЕС или стран Балтии  (5)

В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.

По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.

Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Сквернялис: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней (14)

Рассматривается возможность сократить время...

TOP новостей

Глава Минздрава Литвы: пораженными будут считаться страны с 25 случаями коронавируса на 100 тысяч жителей (9)

Со следующей недели пораженными коронавирусом...

Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают (8)

10 дней прошло с начала учебного года в Литве, а в...

Науседа: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко (131)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз...

Звонок в Каунасскую клинику поразил близких пожилой женщины: бабушка пропала (11)

В редакцию портала на прошлой неделе обратилась Нерия,...

За сутки в Литве подтверждено 44 новых случая коронавируса (5)

За минувшие сутки в Литве подверждено 44 новых случая...

|Maža didelių žinių kaina