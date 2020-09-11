"С понедельника мы уже будем применять этот показатель, это значит, что сегодня, при утверждении списка пораженных стран, уже будут учитываться не страны с показателем 16 случаев на 100 тыс. жителей, а страны, которые перешагнули рубеж в 25 случаев на 100 тыс. жителей в течение двух последних недель", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, такое решение приняла и Эстония, с Латвией все еще идут переговоры.
В Литве до этой поры обязательная двухнедельная изоляция применяется к лицам, приехавшим из стран, где показатель заболеваемости за последние 14 дней не превышал 16 случаев на 100 тыс. жителей.
По словам А. Вериги, требование к приезжающим иметь отрицательный тест на коронавирус или сделать тест по приезде сохранится.
Применять такую планку, до которой не будет требоваться самоизоляция, в масштабах всей Европы предлагала и Еврокомиссия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: пораженными будут считаться страны с 25 случаями коронавируса на 100 тысяч жителей (9)
Со следующей недели пораженными коронавирусом...
Предупреждение: если школа сама решает отправить детей на удаленку, родителям больничный не оплачивают (8)
10 дней прошло с начала учебного года в Литве, а в...
Науседа: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко (131)
Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз...
Звонок в Каунасскую клинику поразил близких пожилой женщины: бабушка пропала (11)
В редакцию портала на прошлой неделе обратилась Нерия,...
За сутки в Литве подтверждено 44 новых случая коронавируса (5)
За минувшие сутки в Литве подверждено 44 новых случая...