На прошлой неделе эпидемиологи и сам министр Верига сказал, что в Литве фиксируется начало второй волны коронавируса. В интервью Delfi он не хотел прогнозировать, когда будет пик заболеваний.

Собеседник сказал, что и рекордные данные по суточному приросту больных - это еще не конец.

"Я думаю, что те данные, которые у нас есть - это еще не все. Я думаю, будет и больше, еще будет не один очаг, цифры увеличатся. Что важно – люди, особенно из группы риска, научились беречь себя. Будем надеяться, что болезнь больше будет распространяться среди молодых людей, как это было до сих пор, что наблюдают и другие страны Евросоюза. Если так будет, угроза будет средней степени, но если со временем будет распространяться среди людей старшего возраста, могут быть проблемы", – заметил он.

Верига напомнил рекомендации – ношение масок, стараться избегать скопления людей, удаленная работа, если возможно.

"Чем больше людей бережет себя, тем меньше шансов на распространение болезни. Еще рекомендация – делать прививку от гриппа, сейчас Литва получила часть вакцин. Люди из группы риска должны поспешить и сделать прививки", – сказал министр.

В интервью с Delfi политик сказал, что на этой неделе могут обсуждать новые ограничения. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

"Если болезнь и дальше будет распространятся, то могут вернуться к вопросу, где она распространяется. Если увидим такие тенденции, что это закрытые помещения, то могут быть решения по заведениям общепита, но это пока только теория", – сказал министр.

С прошлого понедельника в Литве зафиксировано больше 600 новых случаев нового вируса. Министр сказал, что ситуация еще под контролем.

"Мы не наблюдаем какого-то особого ухудшения в заведениях системы здравоохранения, пока немного пациентов, нуждающихся в серьезной помощи, можем отслеживать очаги. Поэтому ситуация под контролем", – сказал собеседник, заметив, что к появлению новых очагов надо привыкать.

Министр заметил, что люди расслабились и неохотно надевают маски.

"Видимо, все убедить не удастся. Тут мы не уникальны, например, даже в Италии люди протестуют и не хотят соблюдать рекомендации, а ведь там ситуация была серьезной. (…) Как это менять? Надо терпеливо и каждый день объяснять, приводить примеры", - сказал Верига, заметив, что молодые люди должны помнить - они могут заразить своих старших родственников, поэтому важно соблюдать безопасность