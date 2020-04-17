Глава Минздрава Литвы пока не рекомендует отменять запланированные на лето свадьбы

Многие страны Европы начинают смягчать условия карантина, однако, например, в Дании в первую очередь открыли детские сады. В Литве же их откроют в последнюю очередь. Сейчас в стране работают некоторые детские сады, предоставляя услуги детям родителей, которые вынуждены ходить на работу и не могут оставаться дома. По словам министра, страны по-разному разрабатывают стратегии.

"Какая из них самая правильная, думаю, увидим, когда прекратится это распространение, мы сможем оценить это после остановки распространения коронавируса. А Литва выбрала такую модель потому, что вирус через детей очень легко распространяется, дети обычно болеют в легкой форме, но они запросто приносят этот вирус домой, кроме того, в большинстве детских садов работают люди из группы риска", – сказал Верига.

По словам министра, Литва старается участвовать в разных исследованиях, во время которых ищут лекарства и вакцину от коронавируса. Он рассказал, что в Литве сейчас есть около 900 аппаратов ИВЛ. Сейчас используют всего

около 6%, этого количества, но закупки пока не остановлены.