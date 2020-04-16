Представляет письмо министра целиком:

Дорогие пенсионеры,

Снова хочу обратиться к Вам. Меня по-прежнему беспокоит информация о том, что вы часто нарушаете правила карантина – ходите за покупками, пользуетесь общественным транспортом, встречаетесь с друзьями.

Прошу, потерпите и не делайте этого! Несмотря на то, что недавно условия карантина немного смягчили, берегите себя. Вы нужны своим детям, внукам, которые захотят с Вами встретиться, когда все вместе, ответственным поведением мы преодолеем вызов, брошенный коронавирусом и сможем вернуться к нормальной жизни.

Дорогие, Вы - наиболее уязвимые и, если Вы заболеете этой болезнью, можете больше не увидеть Ваших близких.

Поэтому прошу Вас – ведите себя ответственно. Вы спрашиваете, можете ли Вы во время карантина продавать цветы, рассаду, другие товары.

Дорогие,

Нельзя. Берегите себя. К обычной жизни мы скорее всего сможем вернуться, если будем соблюдать требования карантина.

Все необходимые товары, включая продукты, лекарства и другие товары первой необходимости, Вам могут купить ваши близкие – дети, внуки, соседи. Не бойтесь обращаться за помощью. Просьба о помощи - это не проявление слабости. Наоборот – если вы бережете себя и других, Вы показываете, что являетесь ответственными гражданами страны.

Волонтеры тоже готовы Вам помочь. Люди доброй воли из национального центра координирования помощи волонтеров "Вместе мы сильны" предлагают вам свою помощь. Они могут купить вам продукты и лекарства. В этом центре много ответственных людей – стрелков, скаутов, членов других организаций. Вы можете им доверять. Звоните по бесплатному номеру помощи 1827, и Вам помогут.

Я хочу похвалить бизнес за инициативу посвятить утренние часы работы магазинов пенсионерам, чтобы Вы могли безопасно купить все необходимое.

Призываю Вас воспользоваться этой возможностью, если Вам обязательно надо сходить в магазин или некому это сделать за Вас.

Но обязательно сохраняйте безопасное расстояние, надевайте маску и перчатки, дезинфицируйте руки.

Я понимаю, что в это сложное время вы очень обеспокоены. Неуверенность ощущают многие люди.

Поэтому в Литве начинает работу линия психологической помощи. Звоните по номеру 1809, профессиональные психологи и волонтеры Вам окажут эмоциональную помощь. Этот бесплатный номер будет действовать во время всего карантина.

Дорогие пенсионеры,

Мы, все, кто работает в госсекторе, а также тысячи ответственных людей торгового сектора, работники неправительственных организаций, волонтеры, делаем все, чтобы объединенными усилиями справиться с коронавирусом.

Просим и Вас – будьте ответственными гражданами. Оставайтесь дома!

Искренне Ваш

министр здравоохранения Аурелиюс Верига