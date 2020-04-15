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Во время пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига представил новую информацию об управлении угрозой коронавируса в Литве.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

На данный момент 137 пациентов с коронавирусом находятся в больницах. 14 - в реанимации, из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ, 29 получают кислородную терапию не в больницах.

Министр напомнил, что отныне врачи в Литве должны декларировать место работы. Такое решение принято потому, что те врачи, которые работают в нескольких заведениях, больше рискуют заболеть.

По словам Вериги, такая информация нужна главам учреждений, чтобы обеспечить превенцию распространения заболевания. Сейчас образцы исследуют в 12 лабораториях.

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Министра сказал, что ситуация с очагами в Укмерге, Мариямполе, Клайпеде и Паневежисе на данный момент стабильная.


На вопрос журналиста, что делать женщинам, которые из-за карантина в поликлиниках не могут сделать аборт, Верига призвал людей заботиться о своем здоровье и не спешить с сомнительными решениями, которые могут нанести здоровью непоправимый вред.

По его словам, если в поликлинике по месту жительства сейчас нельзя получить такую услугу, то может, стоить еще раз обдумать этот вопрос.

"Я призываю семьи и женщин проявить сознательность и не делать ничего противозаконного или представляющего опасность для здоровья. Если ситуация сложилась так, что поликлиника определилась не предоставлять какие-то услуги, в данном случае - аборты, то видимо, у женщины есть возможность еще раз обдумать свое решение, посоветоваться с врачами, с психологами, и оставить мысли об аборте", – сказал министр.

ru.DELFI.lt
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