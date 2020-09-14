Верига не скрывал, что в первую очередь в Литве прививки сделают врачам и людям старше 65 лет, а также тем, кто болеет хроническими заболеваниями.

"Производитель, с которым ЕК первой подписала договор, обещал, что небольшая партия вакцины будет произведена в конце этого года и доставлена в страны-члены, которые участвовали в общей закупке. Вторая большая партия вакцины может появиться в первом квартале 2021 г. Все это будет только в случае успеха в разработке вакцины, если докажут, что вакцина подходит, что она безопасна и эффективна", – сказал министр.

По его словам, страна уже распределила приоритеты.

"В первую очередь надо сделать прививки тем, кто должен работать, чтобы не выпасть из обоймы, я говорю о врачах. Другая группа - люди старше 65 лет или люди с хроническими заболеваниями, у которых коронавирус может вызвать разного рода осложнения. Эти группы - приоритет", – сказал он. По словам министра, сколько будет стоить вакцина, пока неизвестно.