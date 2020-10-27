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Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что Вильнюсский муниципалитет "постоянно ищет способ, как обойти требования и рекомендации".
Vilnius, pandemija
Vilnius, pandemija
© Shutterstock

"Позже, когда увидели, что ситуация плохая, начинают обвинять министерство в том, что оно якобы не может отследить контакты и т.д. Я прекрасно помню заявления главы администрации, который говорил, что не надо ничего ограничивать, надо точечно применять меры. Вот и результат таких "мер", – сказал министр.

По его словам, в ночных клубах никто не соблюдает меры безопасности.

"Могу повторить, я рано утром еду на работу, поэтому видел, что происходило утром, как раз клиенты расходились, не было и намека на соблюдение установленных требований да и не могло быть. То, как люди вели себя, странно было бы, если бы в Вильнюсе ситуация не ухудшилась. Чего хотели, то и получили", – заметил Верига.

"Мы хотели свободы, если перефразировать некоторых политиков, хотели больше впечатлений, вот и получили больше коронавируса", – прибавил он.

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