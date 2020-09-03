"Ну, конечно, очень жаль, что так случилось. Действительно этот балтийский пузырь был примером красивого сотрудничества. Но ситуации разные. В Литве и Эстонии количество больных больше, в Латвии – меньше. Так уже решила их страна, мы обязаны относится к этому с уважением. Хотелось бы, чтобы такие решения принимались совместно, как рекомендует Еврокомиссия, чтобы не было изоляции по решению отдельной страны, как это сделала Венгрия.
Но это решение Латвийского государства, мы можем только сожалеть. Можно порадоваться хотя бы тому, что успели летом отдохнуть в Латвии", – сказал Žinių radijаs Верига.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом (24)
Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября...
Государство готовится ко второй волне COVID-19: что будет с больничными и помощью бизнесу (1)
В Литве растет количество случаев заболевания...
Пациентка возмущена столпотворением в Шешкинской поликлинике: у медучреждения есть лишь одна просьба (39)
Во вторник утром в редакцию портала возмущенная...
Науседа об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует (10)
Новость о том, что российский оппозиционер Алексей...
В Литве установили 20 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Литве подтвердили 20 новых случаев...