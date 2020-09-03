"Ну, конечно, очень жаль, что так случилось. Действительно этот балтийский пузырь был примером красивого сотрудничества. Но ситуации разные. В Литве и Эстонии количество больных больше, в Латвии – меньше. Так уже решила их страна, мы обязаны относится к этому с уважением. Хотелось бы, чтобы такие решения принимались совместно, как рекомендует Еврокомиссия, чтобы не было изоляции по решению отдельной страны, как это сделала Венгрия.

Но это решение Латвийского государства, мы можем только сожалеть. Можно порадоваться хотя бы тому, что успели летом отдохнуть в Латвии", – сказал Žinių radijаs Верига.