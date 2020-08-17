В ближайшее время на проводимых на улице мероприятиях маски станут обязательными, сказал министр здравоохранения Верига.

"В ближайшее время подготовят необходимые решения, чтобы маски стали обязательными и во время мероприятий под открытым небом", – сказал министр. По его словам, для принятия такого решения нужно его предложение. Верига сказал, что такие ограничения хотят ввести после того, как коронавирус распространился на некоторых мероприятиях.

"Известно, что в некоторых случаях люди не соблюдают расстояние (...) Мероприятия, которое проходило в каунасском дворике, на улице, показало, что люди заражаются и на свежем воздухе", – сказал Верига.

На данный момент маски на мероприятиях надевать рекомендуется. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Литве не улучшается, на прошлой неделе правительство решило, что 16–31 августа количество участников мероприятий в закрытых помещениях увеличится до 600 человек. С 1 сентября количество участников не будет ограничиваться. На вопрос, не опасно ли это, Верига ответил, что сейчас вирус лучше известен.

"Мы лучше знаем, что может дать то или иное средство защиты. <...> Другой момент, когда известно, что вирус распространяется, есть и другие предложения. В среду мы предложим сделать так, что если количество участников не будет ограничиваться, то надо будет идентифицировать приходящих на мероприятие. Чтобы билеты продавали по интернету. В таком случае, если и будут заражения, то можно будет отследить контакты, изолировать их. Это основное средство, которое помогает управлять ситуацией", – сказал Верига.