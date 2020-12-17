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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис не скрывает – если не удастся добиться перелома в борьбе с пандемией COVID-19, со временем будет еще меньше возможности получить медицинскую помощь пациентам, которые в ней нуждаются.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Все услуги системы здравоохранения связаны Covid. Поэтому если с помощью этих средств мы не добьемся какого-то улучшения, то, конечно, другие услуги только еще больше пострадают", – сказал министр.

Мало того, он подчеркнул, что в Литве есть еще одна невеселая тенденция. Министр сказал, что часто люди с проблемами не обращаются к врачам даже тогда, когда медучреждение может их принять.

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"Поступает немало информации о том, что люди даже не обращаются к врачам, даже тогда, когда медучреждения их могут принять, поскольку люди боятся вируса. Это уже другая сторона медали", – заметил министр.

Социал-демократ Оринта Лейпуте спросила, как гарантируют доступность медуслуг в праздники - на Рождество и на Новый год.

По словам Дулькиса, сейчас как раз решают эти вопросы.

"Сегодня все ответственные службы участвовали в организованной нами встрече. Мы обсуждаем меры. Как глава центра операций у меня есть соответствующие полномочия. Мы собираем информацию, кто и как планирует работать в праздники, какова ситуация в поликлиниках, что будут в эти дни делать лаборатории. Если потребуется, примем соответствующие решения", – сказал министр.

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