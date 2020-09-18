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Если Латвия в пятницу не сделает исключения для Литвы, то едущим туда жителям Литвы, скорее всего, придется изолироваться, заявил министр здравоохранения Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Их решение, видимо, будет зависеть от того, проявят ли они гибкость или нет, но мы должны быть готовы, что мы, можем оказаться ц такой же ситуации, как и эстонцы", - в пятницу заявил BNS министр.

По данным Центра реестров, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за две недели составляет 20,1 случая на 100 000 человек.

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В Латвии действует требование, что необходимо изолироваться по прибытии из страны с показателем выше 16 случаев на 100 000 человек.

11 сентября Латвия ввела требование о самоизоляции для прибывающих из Эстонии.

Верига сообщил, что пока решение Латвии неизвестно.

Министр рассказал, что обычно решение становится известным в пятницу к вечеру. Он заметил, что решение вступит в силу в субботу, но ускорить его получение Литва не может, а только может предупредить своих граждан, тех, кто живет в пограничных зонах, о вероятности такого решения.

15 мая Латвия, Литва и Эстония отменили взаимные ограничения на передвижение граждан и образовали так называемый "Балтийский пузырь": жители трех стран могли свободно путешествовать, им не нужно было проходить 14-дневную изоляцию.

"Балтийский пузырь" стал первой такой зоной среди 27 стран-членов ЕС.

Он существовал до введения Латвией ограничений прибывающим из Эстонии.

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