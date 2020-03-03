Глава Минздрава Литвы: как в старые времена в больницах шьют маски

"В первую очередь мы хотим обеспечить госучреждения, те, где много людей. Конечно, обеспечим и учреждения здравоохранения – пока у них необходимые средства есть, недостатка в них нет", – сказал радио LRT Верига, прибавив, что в числе приоритетных заведений - школы, детские сады и другие социальные учреждения.

По словам министра, когда начнется интенсивное производство дезинфектора, он появится и в аптеках.

Верига сказал, что литовские производители в течение недели могут восстановить запасы дезинфектора на внутреннем рынке. По его словам, надо лишь получить необходимые для производства составляющие.

"Я надеюсь, в течение недели потребность будет удовлетворена. Производственные мощности в общем смысле очень большие, они за день практически могут произвести необходимое количество – все будет зависеть от составляющих, от возможности их получить", – сказал LRT Верига.

Министр назвал настоящим феноменом тот факт, что жители Литвы раскупили все медицинские маски и дезинфекторы. По его словам, эти средства в основном покупали те, кому это меньше всего нужно. В результате, по словам министра, некоторые больницы вынуждены сами шить маски.

"Это феномен, когда раскупают те, кому не нужно, не хватает тем, кто нуждается. Так случилось с масками. Люди их раскупили, но не используют, я не знаю, что они с ними делают, но этих масок не хватает тем, кому нужно. Пока не медучреждениям – они придумают способы, одно даже шьет маске, поскольку они нужны не из-за коронавируса. Раньше их шили, пока не появились одноразовые. Вспоминают прежние времена и выкручиваются, поскольку маски нужны для более простых ситуаций", – сказал Верига.

Он считает, что дезинфекторы точно жители используют, они не пропадут.

"Эта история точно в течение 2-3 дней не завершится... И на этой неделе не завершится. Вы видите, что происходит в Европе. Даже если не будет какой-то вспышки, будет необходимости дезинфицировать руки, дезинфектор потребуется, поскольку его раскупают достаточно активно", – подытожил Верига.