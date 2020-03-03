aA
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что в ближайшее время в Литве появится достаточное количество дезинфекторов, который пропал с прилавков по мере распространения коронавируса в Европе. По словам министра, в первую очередь им обеспечат публичные учреждения.
Глава Минздрава Литвы: как в старые времена в больницах шьют маски
© DELFI montažas

"В первую очередь мы хотим обеспечить госучреждения, те, где много людей. Конечно, обеспечим и учреждения здравоохранения – пока у них необходимые средства есть, недостатка в них нет", – сказал радио LRT Верига, прибавив, что в числе приоритетных заведений - школы, детские сады и другие социальные учреждения.

Статьи по теме:
Вместо благодарности литовские врачи фиксируют кражи из приемного отделения  (25)
Представитель правительства: больше всего проб привозят из Вильнюса, коронавирус может быть повсюду  (47)

По словам министра, когда начнется интенсивное производство дезинфектора, он появится и в аптеках.

Верига сказал, что литовские производители в течение недели могут восстановить запасы дезинфектора на внутреннем рынке. По его словам, надо лишь получить необходимые для производства составляющие.

"Я надеюсь, в течение недели потребность будет удовлетворена. Производственные мощности в общем смысле очень большие, они за день практически могут произвести необходимое количество – все будет зависеть от составляющих, от возможности их получить", – сказал LRT Верига.

Министр назвал настоящим феноменом тот факт, что жители Литвы раскупили все медицинские маски и дезинфекторы. По его словам, эти средства в основном покупали те, кому это меньше всего нужно. В результате, по словам министра, некоторые больницы вынуждены сами шить маски.

"Это феномен, когда раскупают те, кому не нужно, не хватает тем, кто нуждается. Так случилось с масками. Люди их раскупили, но не используют, я не знаю, что они с ними делают, но этих масок не хватает тем, кому нужно. Пока не медучреждениям – они придумают способы, одно даже шьет маске, поскольку они нужны не из-за коронавируса. Раньше их шили, пока не появились одноразовые. Вспоминают прежние времена и выкручиваются, поскольку маски нужны для более простых ситуаций", – сказал Верига.

Он считает, что дезинфекторы точно жители используют, они не пропадут.

"Эта история точно в течение 2-3 дней не завершится... И на этой неделе не завершится. Вы видите, что происходит в Европе. Даже если не будет какой-то вспышки, будет необходимости дезинфицировать руки, дезинфектор потребуется, поскольку его раскупают достаточно активно", – подытожил Верига.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Мэр Вильнюса обратился с советом к жителям, которые купили гречу впрок (111)

Литовские СМИ сообщали, что после того как в стране...

Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (18)

Литовские компании предпринимают действия для защиты...

Мэр Вильнюса о первом случае заболевания короновирусом в Литве: если чувствуете риск - работайте из дома (49)

В Ночь на пятницу в Литве сообщили о зарегистрированном...

Бывшая гражданка Литвы, проживающая в Италии: мы все должны начать мыслить, не поддаваясь массовому психозу (19)

Информация о том, что на севере Италии свирепствует...

Профессор пояснил особенности коронавируса: существенный момент сдерживания истерии уже упущен (73)

Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...

В Литве не хватает не только медицинских масок, но и других средств защиты (62)

Несмотря на то, что, по словам экспертов, медицинские...

TOP новостей

Литовский профессор сравнил коронавирус с корью и гриппом: количество зараженных удивляет (63)

По словам директора Центра инфекционных заболеваний и...

Шимоните согласилась возглавить список консерваторов на выборах в парламент Литвы (26)

Депутат парламента Литвы Ингрида Шимоните...

Возможно ли это: решение правления парламента об отмене мероприятий 11 марта – фальсификация (4)

За 30 лет независимой Литвы ничего подобного не было....

Министр охраны окружающей среды Литвы возмущен бюрократизмом в действиях своих подчиненных (8)

2 марта стало известно, что в Сирветском региональном...

Глава Минздрава Литвы: как в старые времена в больницах шьют маски (7)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

|Maža didelių žinių kaina