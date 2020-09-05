"Литва ни в коем случае не разрушает "Балтийский пузырь". А ошибки допускают все - включение Эстонии в список стран, возвращающимся из которых требуется изоляция, было технической ошибкой, ее уже исправили. Приносим наши извинения. Страны Балтии договорились учитывать 10% погрешность. С ее учетом Эстония в этот список не попадает.
Техническая ошибка исправлена, кроме того, я хочу порадоваться, что позитивное решение приняла и Латвия. Как минимум в течение недели никаких перемен в регионе не будет. Будем надеяться, что ситуация не ухудшится, а пойдет на поправку, тогда удастся сохранить "Балтийский пузырь"!", - писал в Facebook министр.
Правительство Латвии в пятницу сообщило, что еще в течение недели Литва и Эстония не будут включены в список стран, приезжим из которых требуется изоляция.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Литве показатель заболеваемости составляет 16,1 случаев на 100 000 жителей, в Эстонии – 16,4, в Латвии – 4,3.
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