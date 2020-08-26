Количество новых случаев растет, число привозных составляет лишь небольшой их процент, поэтому понятно, что вирус распространяется именно внутри страны.

Министр Верига рассказал Delfi, как выглядел бы самый мрачный сценарий во время чрезвычайного положения.

"Сложно сказать, мы надеемся, что распространения болезни по всей стране удастся избежать и можно будет применять локальные меры, что касается определенных режимов в муниципалитетах. Но по данным из Каунаса, мы видим улучшения. Можно подобные ситуации рассматривать и контролировать локально.

Сейчас растет количество случаев в Вильнюсе, стратегия такова - локальный подход, не охватывать всю страну запретами, если будет такая возможность. Главное: собрания людей, соблюдение расстояния, отзыв определенных мероприятий. Поскольку там распространяется вирус. Не надо думать о каких-то особых мерах, все они уже известны", – сказал он об ограничениях.

Верига упоминал, что временные ограничения отзывали бы по мере улучшения ситуации.

"Пока мы говорим теоретически, учебный год не начался, если где-то будет распространятся инфекция, то могут применяться меры в отношении образовательных учреждений, могут ввести удаленное обучение. Наиболее вероятно, что это будут локальные меры, пока ситуация решается. Тогда уже можно будет вернуться к нормальному режиму. То же самое можно сказать об учреждениях здравоохранения", – сказал он.

"Сейчас ситуация под контролем, паниковать не стоит. Большая часть случаев - очаги, они вызывают большое беспокойство. Бывают случаи и на фестивалях с участием нескольких сотен человек, пока там только несколько случаев, но возможность распространения есть. (…) Что будет, увидим. Люди ездят по всей Литве. Большую часть контактов удается отследить", – сказал собеседник.

Он признал, что если количество заболеваний будет большим, и эпидемиологи не смогут отследить контакты, то будут запрещать собираться вместе.

"Конечно, может быть такой уровень, что у НЦОЗ не будет столько людей, чтобы найти все контакты, обзвонить их. Тогда придется ограничить собрания людей. Тогда мы перейдем к такой стратегии, что будем проверять только тех, у кого есть температура. Одним словом, это самые мрачные сценарии, которые были в Италии, Великобритании. Но мы надеемся, что такого сценария не будет", – сказал Верига.

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене обратилась к людям с просьбой ограничить социальную жизнь.

"Как мы говорили перед летом, у людей было время на отдых, были и свадьбы, и другие праздники. Сейчас наступает осень, изменится погода, начнутся простудные заболевания, коллега Лингене права, говоря, что сейчас надо успокоится и начать думать как защищаться самим и защищать других", – сказал Delfi Верига.

Министр напомнил, что в жестких условиях вечно жить не придется.

"Может, люди иногда чувствуют отчаяние, думая, что так будет всегда. Но еще не было такой инфекции, которую не удалось бы усмирить. И эту обуздаем, нам просто нужно время, пока создадут вакцину. Общество сможет вернуться к нормальной жизни", – сказал министр.

В среду правительство решит вопрос еще одного изменения в режиме ЧП. По словам Вериги, возможно, сегодня решится вопрос мест развлечения.

Министр сказал, что если ситуация в заведениях общепита и местах развлечения будет ухудшаться, их руководство не будет соблюдать требования, то такие учреждения временно будут закрывать.

Он сказал, что с 1 сентября удаленное обучение нехорошо. "Молодые люди останутся дома, не смогут работать. И школы, и министерство постарается, и мы постараемся помочь всем возможным, чтобы процесс был максимально обычным – чтобы дети ходили в школу", – сказал он.

У жителей головную боль вызывают действующие требования ношения масок. Верига сказал, что с практической точки зрения лучше вернутся к карантинному порядку – носить маски везде. Он он заметил, что люди будут недовольны.

"Когда видишь настрой общества, вряд ли это оправдает себя. (...) Надеемся, пока не придется носить из везде", – сказал он.