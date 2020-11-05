"В первую очередь должен прекратиться рост, поскольку до этого у нас количество новых случаев удваивалось почти каждую неделю, эта тенденция должна прекратиться, стабилизироваться и количество новых случаев должно начать снижаться, тогда мы сможем сказать, что карантин действует", – сказал в интервью на Žinių radijаs Верига.

По его словам, нужно время, чтобы количество новых случаев пошло на спад.

"Конечно, и пациенты, которые попадают в больницы с COVID-19. Будет определенное опоздание, поскольку вирус обладает инкубационным периодом, примерно с неделю. Вот и многие вещи опаздывают примерно на неделю. Даже после введения мер на первый -второй день результата, скорее всего, не будет. Придется подождать. это создаст определенный психологический дискомфорт - меры есть, их надо соблюдать, а результат не такой, какой хотелось бы видеть. Надо понимать, что эффект придет с опозданием", – сказал министр.

"Если мы будем соблюдать меры, практика Ирландии, Израиля показала, что они дают результат", – прибавил он.

Если карантин не даст эффекта, то, по словам Вериги, будут жестче контролировать любые места, где собираются люди.

"Следующим шагом было бы пресечение общественной жизни, контроль всех мест, где люди встречаются, общаются, где может распространяться вирус. Это те же магазины, непродовольственные и так далее", – сказал министр.

"К сожалению, попасть по вирусу из пистолета сложно", – пошутил Верига.