Скорее всего, будет ограничен приезд из тех стран, где распространение вируса шире, чем в Литве или Европе. Кроме того, будут ограничены массовые мероприятия.

"А часть обязательных требований, видимо, станет рекомендацией, поскольку после окончания карантина они не смогут быть обязательными. Это касается ношения масок, самоизоляции. Шаг за шагом возвращаемся назад к тому, что было, когда входили в карантин. Сначала все начиналось с рекомендаций", – сказал Верига.

"Больницы по-прежнему будут управлять потоком пациентов и сохранять бдительность. Но уже сейчас смягчают некоторые требования", – заметил он.

В Литве беспокойство все еще вызывают мероприятия, поскольку в них могут участвовать только до 300 человек. А ведь на пляжах отдыхает несколько тысяч человек. На вопрос, может, количество участников должно зависеть от пространства, Верига ответил, что это логично.

"Могу только сожалеть и напомнить, что прошло несколько недель, а мы уже все забыли, как будто ничего и не было. Еще недавно просили установить четкие правила. Но знаете, люди - они такие, аппетит к ним приходит во время еды и, похоже, что конца не будет. Если бы мы установили 1000, нужно было бы 10 000. Речь идет о большом скоплении людей. Пляж все равно не стоит сравнивать с мероприятием, ведь на пляж люди через кассу не идут, там люди разбиты на группы, в таком случае вероятность распространения вируса меньше. Само мероприятие, даже если оно проходит на большой площади, собирает людей на короткое время, потом они уходят, но во время пребывания пользуются туалетами. Это очень много рисков. Надо радоваться, что в Литве сейчас такая ситуация, какая есть, культурные мероприятия понемногу возвращаются. Да, я понимаю, что это не то же самое, что было до карантина, но может рационально было бы потерпеть и быть более ответственными, избегать болезненных последствий, когда мероприятия могут быть просто-напросто отменены", – сказал министр.