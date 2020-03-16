"Ситуация очень сложная, и, видимо, часть жителей после закрытия границы должны будут остаться там, ведь будут и такие страны, где нет даже транзитных авиарейсов. Кое-кому придется позаботиться о том, где жить в тех странах", – сказал 16 марта Литовскому радио Верига.

"Страны очень агрессивно закрывают границы и, видимо, будут те, кто там застрянет до конца карантина", – прибавил министр.

По его словам, МИД Литвы собирает данные о людях, которые остались за границей, регистрирует заявки, ищет возможность организации авиарейсов, но ситуация остается очень сложной.

"Как бы там ни было, "Спартан" может взять на борт всего несколько десятков человек, только в Германии, насколько мне известно, их несколько десятков тысяч, поэтому "Спартан" даже если будет летать каждый день несколько раз, не сможет их перевести", – сказал министр.

Верига подчеркнул, что все вернувшиеся из любой страны две недели должны провести в самоизоляции.

"Плохая весть - максимально распространяется география, почти не остается таких стран, где не было бы наших граждан, и откуда бы не привезли вирус, поэтому карантин очень важен для пресечения распространения инфекции, важно не поддерживать контакты (...)", – сказал министр.

На вопрос, будут ли расширять круг людей, которых проверяют на коронавирус, Верига ответил положительно, но заметил, что очень важно соблюдать карантин.

"Объемы исследований будут расширены, но никто не может отрицать основного средства защиты. Не исследования защищают от распространения, если их будут проводить небезопасно, то это только увеличит масштабы распространения болезни. Поэтому мы должны безопасно разместить места, куда люди могут безопасно приехать на своем транспорте, чтобы сдать анализы", – сказал он, заметив, что главное - изоляция.

На данный момент в Литве подтверждены 14 случаев коронавируса.