"Возможно, ведь лето уже недалеко", – сказал министр, отвечая на вопрос, могут ли продлить карантин и летом.
Однако он подчеркнул, что карантин необходим как продолжающийся режим, позволяющий контролировать определенные действия.
"Я понимаю, что слово "карантин" звучит пугающе, возможно, у многих оно вызывает негативные эмоции, но надо понимать, что сам регламент необходим как инструмент продолжающихся действий, чтобы можно было продолжать некоторые моменты и их осуществлять", – сказал министр.
По словам Вериги, благодаря режиму карантина в больницах держат резервные койки, позволяют оплачивать услуги больниц даже, когда они предоставляют меньше услуг, обеспечить контроль аэропортов и границ.
"Не надо бояться карантина внутри страны, поскольку чем дальше, тем больше послаблений вводят, но пока мы не можем расслабляться", – подчеркнул министр.
На данный момент карантин в Литве продлен до 31 мая.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом
Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...
В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (6)
Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...
Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (29)
По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...
Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход
В Литве не планируют проверять жителей, которые...
Президенты стран Балтии осуждают "жалкие попытки России фальсифицировать историю" (272)
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили...