Глава Минздрава: как минимум придется ограничить посещение общественных пространств

"Да, мы обсуждаем это. Я думаю, что в ближайшее время как минимум рекомендации будут объявлены. Как упоминала и полиция, часть жителей не понимает весь существующий риск и, к сожалению, собираются группами, разрешают детям играть на детских площадках, эта болезнь распространяется через детей", – сказал Верига, отвечая на вопрос, есть ли в планах запрет на посещение общественных пространств.

"Как минимум в ближайшее время будут такие рекомендации", - прибавил он.

В Литве введен карантин. Жители Литвы не могут выезжать за границу. Внутри страны движение не ограничено. Все вернувшиеся из-за границы две недели обязаны находиться в самоизоляции.

На данный момент в Литве установлено 36 случаев коронавируса.