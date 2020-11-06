"Если в течение недели после введения карантина мы не увидим стабилизации ситуации, тогда и будем думать о дополнительных мерах", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Карантин в Литве вводится на три недели начиная с субботы.

Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга "еда на вынос".

Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.

Спортивные соревнования будут проходить без зрителей, другие мероприятия и массовые скопления людей запрещены.

В общественных местах можно будет находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи, должна соблюдаться дистанция не менее двух метров между лицами или группами лиц.

Обязателен масочный режим.