"Если в течение недели после введения карантина мы не увидим стабилизации ситуации, тогда и будем думать о дополнительных мерах", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.
Карантин в Литве вводится на три недели начиная с субботы.
Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга "еда на вынос".
Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.
Спортивные соревнования будут проходить без зрителей, другие мероприятия и массовые скопления людей запрещены.
В общественных местах можно будет находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи, должна соблюдаться дистанция не менее двух метров между лицами или группами лиц.
Обязателен масочный режим.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава рекомендует жителям Литвы без надобности не выходить из дома (36)
Литва считает последние часы перед введением...
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин: эпидемиологи говорят, что это еще не все (44)
С завтрашнего дня в Литве вводят карантин . Основные...
О главном для Ингриды Шимоните и будущего правительства Литвы: коронавирус, экономика, БелАЭС, белорусы в Литве, США и Россия "Delfi Главное" - специальный гость (41)
В новом выпуске " Delfi Главное " интервью с кандидатом на...
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий (28)
Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет....
Глава Минздрава: дети на уроках должны будут сидеть в масках (6)
С началом карантина дети в школах должны постоянно...