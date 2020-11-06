"Дошкольники и младшие школьники будут ходить в школу, будут соблюдаться все рекомендации, ученики основной, средней школы будут работать удаленно, равно как на удаленной основе будет проводиться и дополнительное обучение", – сказал министр.
"В масках должны будут находиться все дети старше 6 лет", – сказал министр.
Напомним, что карантин вступает в силу с 7 ноября.
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