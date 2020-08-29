Глава Минздрава: будет предложено ограничить время работы кафе и баров

"Есть ночные заведения общепита - на следующей неделе в правительство будет внесен проект об ограничении времени работы и будет предложено сделать так, как в соседней Латвии - чтобы они работали до 24 часов", - сказал министр на пресс-конференции.
Он говорит, что это обсуждалось в правительстве, так что, вполне вероятно, ограничения будут приняты.
Сейчас время работы ночных кафе и баров не ограничено.
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