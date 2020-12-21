Глава Минюста Литвы о худшем варианте: выходить из дома можно будет только по разрешению

В интервью порталу Delfi министр ответила на основные вопросы, связанные с карантинными ограничениями и пояснила, как эти меры сочетаются с правами и свободами человека.

Она сказала, что ограничение прав упоминается уже в самом законе о введении чрезвычайного положения. Пока действует карантин, не вводится режим ЧП (его может ввести только парламент).

"Если введут режим чрезвычайного положения, тогда может быть введен комендантский час, тогда выйти из дома будет очень непросто, только по разрешению. Тогда появляется возможность установить, какие права будут ограничены. Когда парламент будет вводить режим ЧП, он предусмотрит, какие права и в каком объеме будут ограничены.

По закону, ЧП может длиться не больше 6 месяцев, но потом его могут ввести повторно, если будут потребности в этом. Что касается ограничений – при ЧП могут ограничить переписку, право на личную жизнь, неприкосновенность частного жилья. Появляются совсем другие возможности. Сейчас, как мы видим, в этом нет потребности. В ближайшие дни ситуация покажет, достаточно ли действующего карантина", - сказала Добровольская, заметив, что частичного режима ЧП не бывает, а конкретные ограничения при объявлении ЧП вводит парламент.

"Надо понимать, что нет наполовину ЧП. Или у нас введен карантин, или ЧП, в соответствии с законом, парламент устанавливает, какие права будут ограничены. Парламент может установить, к примеру, что не ограничивается право на неприкосновенность жилья, только ограничено право на свободное передвижение. Или указан комендантский час, но мы должны понять, что тогда ситуация совсем иная, этот выход из дома не будет как сейчас, когда есть исключения – поехать за покупками, погулять в безопасном месте. Такой возможности не будет. Перемещаться можно будет лишь по специальному разрешению. Наполовину никак не получится – если принять такое ограничение, то пути назад не будет. Когда действует карантин, мы можем объяснить какие-то неясности, сделать исключения в рамках потребностей, но в условиях ЧП вводятся очень жесткие меры, тут уже объективно пояснить, что ты идешь гулять не получится", - сказала министр.