Министр не комментирует принятого на этой неделе конфиденциального решения правительства по поводу инвестиций "Беларуськалия" и И. Удовицкого в порту, однако сказал, что оно открывает путь для расширения BKT, углубления причалов порта.

"Могу лишь сказать, что для повышения их (BKT – BNS) погрузок требуется дополнительная портовая территория. Больше сказать не могу. Тогда (после приобретения Nemuno terminalas – BNS) у них будет возможность расширить территорию и экспорт удобрений", – сказал BNS в четверг министр транспорта, который на этой неделе в Минске встретился с главой "Беларуськалия" Иваном Головатом и обсудит объемы экспорта через Клайпедский порт.

Я. Наркевич утверждает, что Литва заинтересована в том, чтобы белорусские грузы не направлялись в латвийские порты.

"Во-первых, сохранить то, что есть, поскольку значительно растет конкуренция, у "Беларуськалия" есть предложения из Латвии, но поскольку у него хорошие отношения с нашими железными дорогами и портом, у них 30% акций (BKT – BNS), то они хотят расширяться. Ведь мировой рынок сжимается, ожидается частичное сокращение экспорта", – сказал он.

Я. Наркевич не комментировал, обсуждались ли с И. Головатом намерения увеличить долю акций в Biriu kroviniu terminas.

"Об этом я уже не могу говорить (...). Не было речи о приобретении акций, но по договору у них есть возможность расширения, но для этого требуется инфраструктура. Это связано с углублением порта, поскольку суда прибывают неполные. Сейчас мы говорим об углублении акватории хотя бы на 0,5-1 метра, это позволит увеличить (экспорт– BNS) в переходный период", – пояснил министр.

В минувший понедельник правительство на закрытом заседании приняло решение по плану Biriu kroviniu terminalas приобрести контролируемый И. Удовицким Nemuno terminalas. Это приобретение ранее рассматривала правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических компаний.

По инициативе оппозиции обстоятельства принятия этого решения планирует выяснять Комитет по национальной безопасности и обороне. Инициировавшие это политики утверждают, что располагают информацией о том, что правительственная комиссия рекомендовала не одобрять сделку, а Кабмин ее одобрил.

Они поднимают вопрос о том, не укрепит ли такое решение "влияние белорусского авторитарного режима в Клайпедском порту".

Как Biriu kroviniu terminalas, так и Nemuno terminalas действуют в Клайпедском порту рядом, в обоих терминалах у И. Удовицкого есть акции.

BKT в прошлом году перевалил 10,098 млн тонн удобрений (на 21,6% больше, чем в 2017 году), 98% оборота составила продукция "Беларуськалия". Последний в прошлом году произвел более 12 млн тонн хлорида калия – на 0,5 млн тонн больше, чем в позапрошлом году.

Беларусь является одной из основных поставщиков калийных удобрений на международном рынке, она экспортирует более чем в 100 государств, удовлетворяет около 20% мировой потребности в них.