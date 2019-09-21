В пятницу министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас вручил важнейшие награды министерства.
Mindaugas Kvietkauskas
© DELFI / Andrius Ufartas

Почетные знаки "Неси свой свет и верь" в этом году получили художник, график, режиссер Стасис Эйдригявичюс, композитор Линаса Римша, дирижер, педагог Мартинас Сташкус, писатель, журналист, редактор, переводчики Ламонас Инюс, главный редактор издания Kulturos barai Лайма Канопкене и хореограф Леокадия Дабужинскайте.

Высшая награда министерства вручается гражданам Литвы и зарубежных страны за деятельность в сфере культуры и искусства за последнее десятилетие.

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Как сообщило министерство, также были вручены и премии за важнейшие международные награды в сфере культуры.

Они достались творческой группе, которая получила "Золотого льва" Венецианской бьеннале за представленную в национальном павильоне оперу-инсталляцию "Солнце и море (Marina)".

Также премию получили создатели документального фильма "Мосты времени" (Laiko tiltai), получившие "Золотой кубок" Международного Шанхайского кинофестиваля.

Размер премии составляет 20 тыс. евро. Эти премии были вручены впервые.

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