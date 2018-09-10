По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки, самым важным вопросом осенней сессии будет принятие бюджета на 2019 год.
Automobilių spūstis
© DELFI / Karolina Pansevič


Отмечается, что особенность этого бюджета в том, что новые законы, связанные в том числе и с бюджетом, были приняты парламентом за полгода до 2019 года. Кроме того, оппозиция хотела бы отозвать действие или изменить некоторые из принятых законов.

– Говорят о новых налогах – повышении акциза на крепкое пиво, налог на регистрацию авто. Как вы оцениваете такие предложения?

– Сейчас обсуждают повышение акциза на крепкое пиво, но решения еще нет. Это была бы одна из мер снижения доступности алкогольных напитков, кроме того, такие напитки обычно употребляют люди, у которых есть проблемы с употреблением алкоголя. Ведутся и дискуссии, связанные с налогами на регистрацию автомобилей, но и они не завершены. Когда предложение уточнит Министерство охраны окружающей среды, его передадут на дальнейшее обсуждение.

Статьи по теме:
Вильнюсская мэрия планирует убрать автомобили из центра города  (31)
Сюрпризы нового плана: часть горожан в Литве ждет новый налог  (97)

Оба эти вопроса не связаны с пополнением бюджета, они направлены на формирование определенного поведения жителей.

– В последнее время говорят и о налоговых льготах. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис заявил о льготном НДС на продукты первой необходимости, а в плане правительства говорится о льготах подоходного налога для тех, кто покупает в небольших магазинах, об отмене налогов на рынках в обмен на снижение цен.

– Как депутаты, так и правительства ищут способ, как помочь людям. ManoЯ считаю, хороший результат может принести побуждение здоровой конкуренции. Что касается налоговых льгот, каждое предложение надо оценивать индивидуально и осторожно. Даже если кому-то интуиция подсказывает, что снижение НДС способствует снижению цен на продукты, международная практика показывает, что это не так.

– Будет ли осенью предложено отказаться от некоторых льгот?

– У нас любят спекулировать статьей, связанной со льготным подоходным налогом, но многие комментаторы забывают, что же там есть в этой статье. Большая часть, к примеру, пенсий, пособий, выплат в случае смерти - подоходным налогом не облагается, такие льготы объективны и обоснованы.

Если поднимается вопрос разницы в налогообложении людей, работающих по трудовому договору или бизнес удостоверению, то тут тоже есть основания для меньших налогов. В случае с индивидуальной деятельностью риск выше, чем у наемных работников, поскольку люди рискуют всем своим имуществом.

Кроме того, летом было решено упразднить бизнес-удостоверения в самых рискованных и связанных с "тенью" сферах - по бизнес-удостоверению не смогут работать строители, работники автосервисов и няни. Людям, которые нанимают нянь, предоставят возможность вернуть часть подоходного налога (если няня работает легально).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Правительство рассматривает два способа снижения числа старых автомобилей в Литве (85)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Рынок подержанных авто: в Литву везут 11-летние дизельные автомобили (12)

Компания AutoTyrimai , проанализировав данные ПУ Regitra ,...

Общество

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Шапока: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Работники литовских исправительных учреждений готовятся к пикету (1)

Профсоюзы работников литовских исправительных...

Неизвестные распространяют фейковые письма от имени министра внутренних дел Литвы (1)

От имени министра внутренних дел Литвы Эймутиса...

В Литве хотят узаконить нерецептную "виагру"

Литовская государственная служба по контролю над...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (10)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...