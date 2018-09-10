

Отмечается, что особенность этого бюджета в том, что новые законы, связанные в том числе и с бюджетом, были приняты парламентом за полгода до 2019 года. Кроме того, оппозиция хотела бы отозвать действие или изменить некоторые из принятых законов.

– Говорят о новых налогах – повышении акциза на крепкое пиво, налог на регистрацию авто. Как вы оцениваете такие предложения?

– Сейчас обсуждают повышение акциза на крепкое пиво, но решения еще нет. Это была бы одна из мер снижения доступности алкогольных напитков, кроме того, такие напитки обычно употребляют люди, у которых есть проблемы с употреблением алкоголя. Ведутся и дискуссии, связанные с налогами на регистрацию автомобилей, но и они не завершены. Когда предложение уточнит Министерство охраны окружающей среды, его передадут на дальнейшее обсуждение.

Оба эти вопроса не связаны с пополнением бюджета, они направлены на формирование определенного поведения жителей.

– В последнее время говорят и о налоговых льготах. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис заявил о льготном НДС на продукты первой необходимости, а в плане правительства говорится о льготах подоходного налога для тех, кто покупает в небольших магазинах, об отмене налогов на рынках в обмен на снижение цен.

– Как депутаты, так и правительства ищут способ, как помочь людям. ManoЯ считаю, хороший результат может принести побуждение здоровой конкуренции. Что касается налоговых льгот, каждое предложение надо оценивать индивидуально и осторожно. Даже если кому-то интуиция подсказывает, что снижение НДС способствует снижению цен на продукты, международная практика показывает, что это не так.

– Будет ли осенью предложено отказаться от некоторых льгот?

– У нас любят спекулировать статьей, связанной со льготным подоходным налогом, но многие комментаторы забывают, что же там есть в этой статье. Большая часть, к примеру, пенсий, пособий, выплат в случае смерти - подоходным налогом не облагается, такие льготы объективны и обоснованы.

Если поднимается вопрос разницы в налогообложении людей, работающих по трудовому договору или бизнес удостоверению, то тут тоже есть основания для меньших налогов. В случае с индивидуальной деятельностью риск выше, чем у наемных работников, поскольку люди рискуют всем своим имуществом.

Кроме того, летом было решено упразднить бизнес-удостоверения в самых рискованных и связанных с "тенью" сферах - по бизнес-удостоверению не смогут работать строители, работники автосервисов и няни. Людям, которые нанимают нянь, предоставят возможность вернуть часть подоходного налога (если няня работает легально).