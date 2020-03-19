Глава МИД: в Литву уже вернулась почти тысяча граждан, застрявших за границей

"По нашим данным (застряли – BNS) до шести тысяч. Но это данные, которые были предоставлены, когда мы призывали зарегистрироваться, и они должны быть скорректированы", – сказал министр в четверг утром в интервью радиостанции LRT.
"Мы полагаем, что до тысячи должны были вернуться", – добавил он.
Больше всего граждан, по словам Л. Линкявичюса, находятся в Испании, Соединенном Королевстве, Франции. Также около 1,5 тыс. человек находятся не в странах Евросоюза, откуда вернуться сложнее.
Министр утверждает, что количество зарегистрировавшихся не соответствует реальному числу тех, кто не может вернуться, поскольку регистрировались и те, кто не намеревался вернуться в Литву, ожидая более благоприятных ситуаций для поездки", также есть и уехавшие, но не сообщившие об этом МИД.
Министр призывает граждан поспешить и зарегистрироваться на предлагаемые рейсы, поскольку в будущем может не остаться альтернатив для возвращения в Литву.
Л. Линкявичюс сказал, что поскольку Польша не пропускает через свою страну легковые автомобили, ситуацию с застрявшими в Германии гражданами Литвы удалось разрешить: в Литву пропустили восемь конвоев автобусов и микроавтобусов, а водители с автомобилями были направлены в порты Засница, Киля, где есть паромы в Латвию или Литву, до воскресенья также будут летать в Вильнюс из Франкфурта рейсы Lufthansa.
Министр также подчеркнул, что для всех граждан ЕС, включая и литовцев, Варшавский аэропорт открыт для транзита. Поэтому, при необходимости граждане Литвы из некоторых стран смогут прилететь рейсами польской авиакомпании LOT до Варшавы, откуда будет организован чартерный рейс в Литву.
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