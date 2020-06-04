Глава МИД Литвы: внешние границы ЕС, скорее всего, будут закрыты до конца июня

"Внешние границы (...) ЕС открывать нужно будет скоординированно. Во всяком случае есть такое понимание, чтобы не делать этого до 15 июня, ну а потом этот процесс может еще продолжаться, я бы спрогнозировал, до конца июня", - сказал Л. Линкявичюс в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Он также подчеркнул, что внутренние границы ЕС уже открываются, и страны Балтии - хороший тому пример.

"Мы, латыши, эстонцы создали этот "пузырь" в плане поездок, которая заметили во всем мире (...), не только в Европе. Польша (...) тоже подтягивается и довольно быстро, мы обсудили это с коллегой-министром совсем недавно, полагаю, что и Финляндия тоже об этом думает. И этот "пузырь" в конце концов может увеличиться до пределов Шенгена", -сказал Л. Линкявичюс.

Согласно действующему сейчас порядку, если в зарубежных странах за последние 14 дней число заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей будет от 15 до 25, гражданам таких стран въезд в Литву разрешен, однако необходима 14-дневная изоляция. Если число заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. человек, то из таких стран въезд в Литву разрешен и самоизоляция не нужна.

Список стран, которые соответствуют этим требованиям, координируют между собой все Балтийские страны, ограничения передвижения между которыми сняты еще раньше.