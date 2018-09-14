"Я очень рад, что мы участвуем в раскрытии мира свободы для общества по соседству, и что уже наконец-то совершено что-то реальное. Мы много говорим, но в тоже время кое-что и делаем, – сказал Линас Линкявичюс. – Это – альтернативный голос в море лжи, пропаганды. Люди будут иметь доступ к иной точке зрения. Я действительно рад, что мы сделали свой вклад в это".

Запуск ретрансляции телеканала "Настоящее время" в Литве © Сяржук Гавриленко

Руководитель радио "Балтийские волны" Римантас Плейкис отметил, что продукцию совместного проекта Радио "Свобода" и "Голоса Америки" жители Литвы до сих пор могли видеть, лишь будучи клиентами кабельного телевидения. Отныне, по его словам, "Настоящее время" смогут бесплатно смотреть все желающие, поскольку трансляция будет осуществляться наземным способом.

"Международные радиотрансляции из Америки в Литву имеют глубокие традиции. Вашингтон на Литву вещал по-литовски на протяжении 53 лет, "Свободная Европа" – 29 лет, – отметил Римантас Плейкис. – Сегодня - очень радостный день, когда радиотрансляции дополнились и телевидением. До сих пор программы "Настоящего времени" показывали некоторые частные станции и кабельные сети, но только своим зрителям, а также некоторые каналы, но лишь полчаса или час в день. Эта трансляция, подготовленная нашими общими усилиями, круглые сутки идёт на всю Литву, южную часть Калининградской области, западные регионы Беларуси".

Запуск ретрансляции телеканала "Настоящее время" в Литве © Сяржук Гавриленко

Журналисты "Настоящего времени" работают в Беларуси, России, Украине и других государствах. Наблюдать "Настоящее время" смогут и жители сопредельных с Литвой стран: сигнал с Вильнюсской телебашни охватывает территорию соседних государств до 50 километров от границы Литовской Республики.

"Примерно год тому назад мы встретились здесь, когда был подключён радиопередатчик, транслирующий 9 с половиной часов в сутки программы Радио Свобода на русском и белорусском языке. Однако мощность этого передатчика в 6,5 раз отстаёт от мощности, с которой Россия транслирует свои программы на этот регион, страны Балтии, Беларусь, Украину, европейскую часть России. Поэтому я думаю, что есть хорошая возможность работать сообща, чтобы нагнать мощность российской трансляции, идущей, кстати, из оккупированной части Молдовы - Приднестровья", – сказал руководитель радио "Балтийские волны" Римантас Плейкис.

Запуск ретрансляции телеканала "Настоящее время" в Литве © сяр

"От идеи до осуществления проекта прошёл год. Мы – участники этого проекта по распространению демократического слова по всему этому региону. Думаю, что без нас всех, без нашей команды, без наших технологий, мы не смогли бы осуществить этот проект", – поделился Р.Шерис, глава литовского Радио- и Телецентра Ремигиюс Шярис.

Запуск ретрансляции телеканала "Настоящее время" в Литве © Сяржук Гавриленко

"Проект телеканала "Настоящее время" в сотрудничестве с "Голосом Америки" начался четыре года назад. Мы растём очень быстро, – заявила директор телеканала "Настоящее время" Дейзи Синделар. – Это отличная возможность для русскоговорящей аудитории в вашей стране включить свой телевизор и найти профессионально подготовленные новости, информацию на их языке. Ограничение русскоговорящей аудитории единственным источником информации облегчает Кремлю задачу поддерживать влияние на соседей".

По мнению посла США в Литве Энн Холл, в цифровом веке всё сложнее становится оценить достоверность окружающей людей со всех сторон информации, ставшей оружием в кибернетической области.

Запуск ретрансляции телеканала "Настоящее время" в Литве © Сяржук Гавриленко

"В отношении Литвы организована кампания по дезинформации, которая желает подорвать доверие жителей Литвы к своему правительству и демократическим институциям. Соседние страны также испытывают подобные атаки. Литва должна убечечь от этого своих граждан, которых бомбардируют не соответствующими действительности известиями, – заявила Энн Холл. – Этот новый канал - "Настоящее время" - это знак, что правительство Литвы обязалось бороться с дезинформацией. "Настоящее время" предлагает альтернативу машине пропаганды не только в странах Балтии, но и в Беларуси, Украине, России и Молдове. США поддерживают намерения Литвы обеспечить получение людьми в этом регионе подтверждённую фактами информацию и нецензурированные новости".

Русскоязычный телеканал "Настоящее время" своей миссией считает продвижение демократических ценностей и институтов, предоставление аудитории новостей без цензуры, ответственного обмена мнениями, открытого обсуждения проблем. Телеканал "Настоящее Время" вещает 24 часа в сутки в России, Украине, странах Центральной Азии и Восточной Европы, а также в других регионах.