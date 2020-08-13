Министр напомнил, что Тихановская приехала в Литву во вторник рано утром, здесь уже находились ее дети.

"Не было никакого посредничества, у них была наша виза, выданная в июле, она действует год, этим все и сказано. Ее дети уже были в Литве, поэтому белорусские власти не противились ее выезду, даже помогли ей в этом. так она и оказалась в Литве, но не ночью, а под утро", – сказал министр.

В Литву Тихановская приехала со своей помощницей и ее детьми.

Линкявичюс сказал, что Тихановская пережила большое потрясение.

"Она пережила большое потрясение, думаю, и давление, может, шантаж, трудно гадать. После 7 ч. под арестом, где она зачитывала этот надиктованный текст заявления, который появился в интернете, призываю не принимать это за чистую монету. Она пережила серьезное потрясение, сейчас она немного приходит в себя, ничего особенного она не рассказывала", – сказал министр.

Он повторил, что если сама Тихановская захочет общаться с журналистами о своем будущем, она это сделает.

Линкявичюс сказал, что в Литве она может находиться год, до июля 2021 г.

"Если кому-то угрожает опасность, мы берем ответственность на себя. И вообще в Литве она - гостья, у нее есть виза. У нее есть право хоть каждый день ездить в Беларусь, но это я говорю теоретически. Ее статус - гостья, она легально находится в Литве. Если что-то изменится в ее планах, или изменится статус, это станет известно позже", – сказал министр.

"Что будет дальше, покажут обстоятельства", – продолжил он.

"Она не единственная и не первая, кто нуждался в помощи из-за угрозы ее безопасности. Это не является вмешательством в дела другой страны, это помощь человеку, находящемуся в опасности. Что касается политической деятельности, другой деятельности, так это ее решение", – сказал министр.

Линкявичюс выразил надежду на то, что общая позиция по Беларуси в ближайшее время будет согласована.

"В первую очередь хотелось бы, чтобы появилось европейское слово. Я и вчера говорил, мы интенсивно работаем с коллегами в ЕС. Чувствую, что все больше поддерживают конкретные действия. А больше ясности будет завтра после заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Тогда и выяснится, есть ли между нами согласие" – сказал министр.

"Хочу подчеркнуть, что речь об экономических санкциях не идет, не хотим, чтобы люди пострадали еще больше. Мы говорим о введении санкций в отношении конкретных лиц, нарушавших международное право, применявших избыточную силу и насилие. (…) Мы говорим об объявлении санкций в отношении конкретных лиц, ограничении их въезда в ЕС. А также об ограничении финансовых ресурсов, такой план", – продолжил Линкявичюс.

Delfi напоминает, что после того как власти Беларуси в понедельник сообщили о том, что Александр Лукашенко победил на выборах, получив 80% голосов, начались протесты против фальсификации результатов выборов. В ответ власти применили силу, людей стали задерживать.