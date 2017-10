"Эмоциональная нагрузка велика, раны недоверия глубоки, диалог со своими жителями для Испании - необходимость. Насилие не поможет", - написал Л. Линкявичюс в своем аккаунте в Twitter. Министр сказал BNS, что ситуация в Испании постоянно находится под пристальным наблюдением. По его словам, разрешить силой эти разногласия будет сложно. "Можно было подозревать, что будет применена сила, но нам сейчас очень трудно делать выводы, потому что у нас нет полной информации о ситуации. Но эта напряженность росла уже давно, и сами сторонники Каталонии говорили, что настроены очень эмоционально, очень высока эмоциональная нагрузка, и очевидно, что общение между сторонниками единой Испании и Каталонии не было успешным. Видимо, конструктивного диалога не получилось, так что мы видим последствия, и разрешить эту ситуацию силой будет сложно, все равно придется разговаривать, чтобы сохранить согласие и, возможно, сохранить целостность страны", - прокомментировал Л. Линкявичюс ситуацию BNS в воскресенье. По словам министра, Литва еще некоторое время назад заявила, что не намерена вмешиваться во внутренние дела Испании. "Испания - демократическое государство, член Евросоюза, и принцип верховенства права важен, но все равно мы еще раз обращаем внимание на то, что не следует применять чрезмерную силу. Это очень важно", - подчеркнул глава МИД.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.