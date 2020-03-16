"Мы произвели регистрацию наших граждан, которые хотят вернуться, но не могут это сделать. По всему миру у нас сейчас примерно 2 тыс. таких зарегистрировавшихся. Больше всего в Испании", – информировал министр после заседания правительства.

Он сказал, что в Испании около 1 тыс. граждан Литвы, желающих вернуться домой, поэтому рассматривается возможность вернуть их оттуда коммерческим авиарейсом.

Также, по словам Л. Линкявичюса, чтобы забрать литовских граждан, самолеты могут быть направлены в Германию и Францию.

Он также сказал, что непростая ситуация сложилась на границе Германии и Польши. Здесь скопилось более 400 автомобилей, которым нужно проехать через Польшу в Литву.

"Вчера мы выслали три скоординированные ноты Польше от Литвы, Латвии и Эстонии с просьбой принять во внимание эту ситуацию", –сказал министр ИД.

По его словам, пока нет уверенности в том, какие возможности будут созданы для проезда через Польшу.

"Нет гарантии, но поиск идёт. Вчера вечером мы получили более подробно разъяснение вариантов, шагов, какие могут быть (...) Может быть, для кого-то возможность проехать с автомобильным конвоем (...) Другой вариант – возможно, организовать проезд поездом. (...) Мы ожидаем решения от польского правительства", – сказал Л. Линкявичюс.

Л. Линкявичюс сообщил, что Литва, Латвия и Эстония сформировали совместную рабочую группу для решения этой проблемы, так как и эстонцы, и латыши не могут вернуться домой через Польшу.

Обсуждаются возможности возвращения по железной дороге

Министр транспорта Ярослав Наркевич в понедельник информировал, что есть возможность сформировать поезд из Германии в Каунас. В таком случае находящиеся на границе Германии и Польши граждане Литвы должны будут оставить за рубежом свои автомобили, а сами вернуться домой, поэтому эта возможность их не привлекает.

"Мы готовы в случае необходимости быстро организовать или поезд, или автобус и даже некоторое количество тралов, чтобы в условиях конвоя можно было транспортировать автомобили. Мы готовимся ко всем вариантам, но лучше всего, конечно, был бы конвой, чтобы весь этот поток двинулся", – сказал он.

Еще одна обсуждаемая возможность – паром из Копенгагена.

"Мы договорились и зарезервировали большой паром из Копенгагена, 1,5 тыс. мест. Он бы решил проблему тех лиц, которые ждут на границе, однако нужно проехать от границы с Польшей до парома", – сказал Я. Наркевич.

По его словам, также остается возможность воспользоваться паромом из Киля в Клайпеду.

"На сегодня мест уже нет, на завтра ещё есть десять мест", – напомнил министр транспорта.

Я. Наркевич также сказал, что те, кто оставил автомобили в Варшавском аэропорту и кто сам не может туда добраться, должны информировать об этом посольство Литвы в Варшаве.

"Мы постараемся решить этот вопрос", – сказал министр транспорта.

Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. Литва попросила Польшу временно открыть гуманитарный коридор для возвращения литовцев домой, но пока это не сделано.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время ситуация не улучшится.

"Очевидно, что ситуация улучшаться не будет. Она только осложняется, потому что возникает больше непредусмотренных случаев. Видимо, в Европе появится больше "горячих" мест, придется искать и европейские решения, я убеждён, что нужно будет координировать свои решения", – отметил Л. Линкявичюс.

С полуночи понедельника Литва тоже ввела карантин и запрещает в Литву въезд иностранцам. Следующим в другие государства иностранцам в течение трех суток предоставляется право транзита по территории Литвы для возвращения на родину без ненужных остановок.