"Места поделили на три равных части. Если граждане какой-то страны не заполнят все места, передадут их другой. Точная цена не была названа, это объявит сама компания airBaltic. Литве выделили 48 мест", – сказал Ландсбергис.

По его словам, это платный рейс.

"Самолет вылетит из Лондона, только пока не могу сказать, из какого именно аэропорта. Об этом сообщат латвийские коллеги. Самолет прилетит в Ригу. Оттуда мы организуем доставку в Литву. Коллеги обещали гарантировать переезд", – сказал министр.

По словам Ландсбергиса, желающие вернуться в Литву граждане уже списались с посольством. Могут вернуться только те у кого есть серьезные причины для этого.

"Количество мест ограничено. Один из важных критериев - состояние здоровья. Иными словами, если эти люди не вернуться, это серьезно скажется на их здоровье. Такой критерий применяют и другие страны", – сказал он.

Напомним, что с 4 ч. 21 декабря Литва временно закрыла авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.