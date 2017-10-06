"После оценки решения ЕК, можно будет решать, как поступить дальше. Один из вариантов - обжаловать и добиваться того, чтобы штраф был вовсе аннулирован или сокращен. Жалоба по делу на столе, поскольку эти суммы очень велики с учетом возможных дополнительных исков, и эта сумма может вырасти до 100 млн. или 200 млн. евро - это огромное финансовое бремя для компании", - сказал в интервью BNS глава ЛЖД Мантас Бартушка.

По его словам, одним из первых шагов была бы реформа компании, отделение инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров и передача этих функций дочерним компаниям, которые был находились в управлении одной контролирующей компании.

"Такой вариант, какой уже есть в крупнейших странах Европы - Германии, Франции", - пояснил руководитель ЛЖД .

По словам М. Бартушки компания уже ведет консультации с подавшей жалобу в ЕК компанией Orlen Lietuva об исправлении нарушения, этот вопрос будет обсуждаться и с Латвией.

"Мы со своими партнерами всегда склонны говорить, искать решения, даже в таких сложных ситуациях, как Реньге. Мы будем общаться как с Orlen , так и с латвийскими партнерами, удастся ли найти возможный компромисс, это уже зависит от обеих стороны. Мы уже начали беседы с Orlen ".

Он не комментировал заявление премьера Саулюса Сквернялиса о том, что ЛЖД предложила Orlen снизить тарифы в обмен на то, что ветка в Реньге не будет восстановлена.

"Мы понимаем, что перевозки Orlen в латвийском направлении важны, мы будем обсуждать, как их обеспечить, сделать надежными, безопасными. Сообщение с Латвией сегодня используется только на 20%.

Вся эта инфраструктура закладывается в итоге в тарифы тех же перевозчиков - наша цель, чтобы эти тарифы были как можно ниже для всех перевозчиков. Чем они будут ниже, тем литовское направление будет более конкурентоспособным", - сказал М. Бартушка в интервью BNS.

Еврокомиссары решили, что "ЛЖД" в 2008 г., разобрав железнодорожную ветку Мажейкяй-Ренге, ограничили конкуренцию, поэтому назначили компании штраф в размере 27 873 000 евро.